Журналіст Володимир Звєров повідомив, що 21-річний кіпер вже пройшов попереднє медичне обстеження і влітку стане гравцем "гірників". Шахтар нібито не пошкодував виплатити клаусулу Фесюна на 3 млн євро, щоб випередити інших претендентів (називалися навіть клуби АПЛ). Втім, сам Кіріл прохолодно сприймає ці чутки.

Шахтар погодив трансфер коштовного голкіпера, якого хотіли клуби АПЛ – він вже пройшов медогляд

– Чи можете підтвердити інформацію, що ви вже пройшли медобстеження в Шахтарі, а клуби домовилися про ваш перехід улітку?

– Я гравець футбольного клубу Колос Ковалівка.

– Тобто заперечуєте?

– Ви що, знущаєтесь? Відкрийте сайт УПЛ і все побачите, – відрубав Фесюн на запит Tribuna.

У поточному сезоні молодий воротар провів за Колос 19 матчів, 10 "сухих" і пропустив 14 голів (найменший показник в УПЛ). Його контракт з ковалівцями чинний до 30 червня 2026 року. За молодіжну збірну України Фесюн зіграв 7 матчів.

Мудрик не відчуває гру: кілька порад проблемному українцеві Челсі, про які не просили