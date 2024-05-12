"Ми сьогодні намагалися більше тримати м’яч і діяти через короткий пас. У першому таймі грали проти вітру і треба було десь довгими передачами виходити з оборони, але грали через короткі передачі. Це і призвело до гола, який ми пропустили.

Олександрія – СК Дніпро-1 – 1:0 – відео гола та огляд матчу, який залишив дніпрян без бронзи

З чим пов'язано те, що команда завдала лише один удар за матч? Тут є питання. Будемо все це розбирати і тренуватися. Чи можна з такою грою виступати в єврокубках? Я не можу на це відповідати. Усі хлопці стараються, виходять на гру перемагати, але це футбол і тут кожна команда може і виграти, і програти. Що сказав після гри? Нічого не сказав. Що зараз скажеш? Вони усі розчаровані, як і я, так що казати нічого", – наводить слова Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, дніпряни програли Олександрії (0:1) та залишились без шансів піднятись на третє місце. Підопічні Ротаня ж перервали 7-матчеву серію без перемог.

СК Дніпро-1 безвольно програв Олександрії – Ротань перервав невдалу серію, "шантажу" Максимова вистачило лише на Кривбас