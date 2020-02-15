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Бабич підбив підсумки тренувальних зборів Маріуполя

15 лютого 14:51 122 Читать на русском
Бабич підбив підсумки тренувальних зборів Маріуполя
Тренерський штаб Маріуполя: Олександр Бабич – ліворуч / ФК Маріуполь

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич розповів про підготовку на зборах до другої частини сезону і поділився думками щодо ігрових перспектив новачків та Руслана Фоміна.

"Практично весь запланований обсяг робіт на зборах ми виконали. Важливо, що пройшли без травм і залишилися задоволені ставленням хлопців. Тепер хочемо цей настрій перенести на регулярний чемпіонат.

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Природно, ще не всім до кінця зрозумілі наші вимоги. Тому вимоги до новачків у нас скориговані. А деяким нашим "старим" новачкам треба дуже сильно додавати, оскільки вони не пройшли повноцінні збори. Але ми віримо в те, що всіх приведемо у робочий стан, і станемо бойовою одиницею.

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Обидва збори з нами пройшли молоді футболісти – Антон Байдал та Микита Петерман. У плані функціонального стану вони ще, за великим рахунком, діти. Нам потрібно було оцінити їхній футбольний інтелект в ігрових ситуаціях. Все нас влаштувало, але молоді потрібен час. Коли є сили – вони непогано виглядають на полі, але в плані функціонального стану їм потрібно додавати.

Дуже багато пропустив Руслан Фомін. Ми його поступово підпускаємо. Нам він потрібен, перш за все, в чемпіонаті. Руслан професіонал і досвідчений футболіст, ми дуже розраховуємо на нього", – цитує Бабича офіційний сайт клубу.

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Теги
Зимові збори Олександр Бабич Олександр Бабич Маріуполь Маріуполь Микита Петерман Микита Петерман Антон Байдал Антон Байдал Руслан Фомін Руслан Фомін
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