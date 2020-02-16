Кравець переможним асистом допоміг Луго здолати Фуенлабраду, Альбасете без Зозулі втратив перемогу над Мірандесом

У неділю, у рамках 28-го туру Сегунди, зіграли свої матчі українські легіонери. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Сегунда, 2019/20, 28-й тур

Мірандес – Альбасете – 1:1

Голи: Барко, 26 – Охеда, 13

Вилучення: Кабальйо, 61 (червона картка, Альбасете)

Фуенлабрада – Луго – 0:1

Гол: Ель-Хасен, 76

Невдалий виступ Луніна у відеоогляді матчу Ов'єдо – Алькоркон

Альбасете Романа Зозулі вже на початку матчу вийшов вперед: Даніель Охеда за відсутності українця, який пропускав матч через дискваліфікацію, взяв на себе роль голеадора і відкрив рахунок у матчі. Та вже в середині тайму Маріо Барко відновив статус кво і командам довелось розпочинати все з чистого листа.

На 61-й хвилині "механічний сир" залишився у меншості – арбітр за небезпечну гру вилучив захисника гостей Дієго Кабальйо. Оборона команди українця тріщала по швам, але змогла вистояти і здобути важливе очко. Як наслідок, Альбасете з 30 балами посідає 18-ту сходинку, Мірандес, набравши 37 пунктів, десятий.

Коваль пропустив гол від колеги по амплуа у компенсований час – повторення подвигу Палопа з Близького Сходу

Команда ще одного українця Василя Кравця – Луго – завітала у гості до міцного середняка Фуенлабради. Господарі володіли ігровою перевагою протягом усього матчу, але пропустили в середині другої половини зустрічі.

Наш легіонер прийняв безпосередню участь у перемозі своєї команди – саме з його пасу забив переможний гол Сіді Ель-Хасен. Звитяга дозволила Луго набрати 29 очок і піднятись на 20-ту сходинку, а Фуенлабрада з 38-ма пунктами залишилась восьмою.

Лунін – антигерой Ов'єдЛуо в програному команді Мякушка матчі: "привіз" пенальті та двічі пропустив від Стоїчкова