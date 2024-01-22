"Мені нічого сказати. Він вилучив мене саме за те, що я багато протестував. Ви бачили гру і те, що сталося. Моя думка? Це не має значення, тому що тоді нас покарають за розмови, а вони нічого не варті.

"Нам забили рукою": гравець Альмерії переконаний в упередженому ставленні суддів до суперників Мадрида

Я нічого образливого не сказав арбітру, але це правда, що я багато протестував, логічно", – цитує Гарітано Marca.

Нагадаємо, Альмерія зі скандалом програла Реалу, ведучи в рахунку 2:0. Арбітр скасував один із голів у ворота Кепи через сумнівний фол, зарахував гол Вінісіуса передпліччям та додав 11 хвилин – мадридці в компенсований час вирвали перемогу. Гарітано ж був вилучений у компенсований час.

Реал на останніх хвилинах вирвав скандальну перемогу над Альмерією – Кепа пропустив тричі