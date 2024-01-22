"Мне нечего сказать. Он удалил меня именно за то, что я много протестовал. Вы видели игру и то, что произошло. Мое мнение? Это не имеет значения, потому что тогда нас накажут за разговоры, а они ничего не стоят.

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Я ничего обидного не сказал арбитру, но это правда, что я много протестовал, логично", – цитирует Гаритано Marca.

Напомним, Альмерия со скандалом проиграла Реалу, ведя в счете 2:0. Арбитр отменил один из голов в ворота Кепы из-за сомнительного фола, засчитал гол Винисиуса предплечьем и добавил 11 минут – мадридцы в компенсированное время вырвали победу. Гаритано же был удален в конце игры.

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