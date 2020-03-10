Наші за кордоном. Дем’яненко у незрозумілій ситуації, Петряк у вогні, а сенсаційна невдача Реброва – на вагу золота

"Футбол 24" традиційно знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи.

Дуже багато подій відбулося минулого тижня за участю наших земляків. Передусім, позитивні новини стосуються великої кількості гольових передач від українців. Соболь та Безус оформили асисти в Бельгії, Немчанінов у першому ж матчі чемпіонату Словаччини, Костевич відзначився у Польщі, а Тащи – в Німеччині. Продовжив потужну результативну серію в Угорщині Петряк, а у Сербії – Павлов. Відзначаємо хороший старт у Литві від Бушмана та особливий поєдинок нашого чемпіона світу U-20 в Естонії.

Англія

Олександр Зінченко вийшов у старті на дербі Манчестера (0:2), проте відіграв 77 хвилин і пішов з поля за рахунку 0:1.

Андрій Ярмоленко найближчим часом готовий повернутися на поле.

Іспанія

Роман Зозуля провів 70 хвилин у битві проти Жирони (1:1). Українець не забив, проте його активний пресинг спричинив помилку захисника, якою скористався гравець Альбасете і відправив м’яч у сітку.

Андрій Лунін посприяв перемозі Ов’єдо над Естремадурою (2:1). Наш воротар пропустив у компенсований час, але загалом провів класний матч.

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Луго Василя Кравця не програв лідеру Сегунди Кадісу (1:1), однак все ще залишається у небезпечній зоні. Українець відіграв весь поєдинок.

Німеччина

Борис Тащи традиційно вийшов на поле по перерві, точніше, на 68-ій хвилині. Його Санкт-Паулі поступався Зандхаузену 1:2. Через десять хвилин після виходу українець виграв верхову боротьбу і таким чином віддав гольову передачу – поєдинок завершився внічию 2:2.

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Італія

Аталанта Руслана Маліновського сьогодні увечері проведе матч-відповідь з Валенсією у Лізі чемпіонів. Щодо Серії А, то вона призупинена через епідемію коронавірусу.

Бельгія

Едуард Соболь та Роман Безус оформили гольові передачі. З тією лише різницею, що Брюгге Соболя переміг Серкль-Брюгге (2:1), а Гент Безуса вдома був розгромлений Шарлеруа (1:4).

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Прикро, бо Ігор Пластун, який також вийшов у старті Гента, порушив правила у штрафному майданчику і привіз пенальті (відео епізоду – у верхньому посиланні).

Євген Макаренко зіграв 90 хвилин за Кортрейк – його команда наприкінці зустрічі пропустила і поступилася Антверпену (0:1).

Данія

Юрій Яковенко відіграв весь подинок проти Хобро (1:1), участі в гольових епізодах не брав, зате одного разу міг відзначитися сам, втім у ворота не влучив.

Португалія

Валерія Бондаренка не було у заявці Гімараєша на матч із Пасуш Феррейрою.

Шотландія

Селтік на тижні зіграв два матчі, проте без Мар’яна Шведа.

Греція

АЕК без травмованого Дмитра Чигринського виграв перший півфінальний матч Кубка Греції у Аріса (2:1).

Кіпр

Євген Селін відіграв 90 хвилин, а його Анортосіс розгромив АЕК (3:0). Участі в гольових атаках українець не брав.

Артур Рудько пропустив двічі від Докси, а його Пафос поступився 0:2. В епізоді з другим пропущеним голом Артур не помилився, однак зіграв трішки незграбно.

Ігор Худоб’як відіграв 58 хвилин, а Ілля Марковський трохи більше 30 хвилин у протистоянні з Неа Саламіс (2:2). Українці участі в гольових атаках не брали, проте проявили себе доволі непогано і частенько опинялися у центрі уваги.

Чехія

У середу Слован пробився до півфіналу Кубка Чехії. За 120 хвилин команди голів не забили, а все вирішила серія пенальті.

Матч проти Словацко також запам’ятався українською рокіровкою – на 102-й хвилині Ахмеда Алібекова замінив Тарас Качараба.

У неділю Качараба знову вийшов на заміну в протистоянні з Опавою (4:0). Наш захисник відіграв заключні півгодини, тоді як Алібеков залишився у запасі.

Максим Таловєров та Олександр Азацький потрапляли у заявку своїх команд, але на полі не з’являлися.

Туреччина

Різеспор перервав серію поразок – Микола Морозюк зіграв увесь матч проти Аланьяспора (1:1). Також вперше за останній місяць на полі з’явився Андрій Борячук – наш нападник зіграв 11 хвилин. А ще цей матч запам’ятався яскравою акцією Різеспора. "Футбол вне политики" по-турецьки.

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Артем Кравець відіграв 71 хвилину в провальному матчі з Касимпашею (1:5).

Євген Селезньов цього разу не забив – українець відіграв 90 хвилин у протистоянні з Істанбулспором (1:1).

Північна Македонія

Вардар Євгена Новака сенсаційно поступився одному з аутсайдерів. Долю зустрічі вирішили два пенальті (0:2). На 61-й хвилині Новак порушив правила у штрафному майданчику – так було призначено другий 11-метровий.

Сербія

Євген Павлов у другому турі поспіль приніс перемогу своїй команді! Цього разу нападник відкрив рахунок у зустрічі з Явором (2:0). Серія з трьох перемог здіймає Раднік на 10-ту сходинку.

Польща

Володимир Костевич та Богдан Бутко (проводив дебютний матч) вийшли у старті Леха на двобій з Гурніком із Забже (4:1). Костевич взяв участь у першій гольовій атаці – після удару українця найспритнішим на добиванні виявився його партнер.

У неділю український дует флангових захисників знову відіграв по 90 хвилин у двобої з краківською Віслою (1:1). Вже на 6-й хвилині Лех пропустив – атака, що прийшла з флангу Бутка увінчалася взяттям воріт після не найкращих дій на випередження від Костевича. Проте Володимир виправився ще до перерви і віддав класну гольову передачу.

У середу Руслан Бабенко зіграв заключні 4 хвилини у переможному матчі Ракува проти полоцької Вісли (2:0).

Олексій Дитятьєв у п’ятницю зіграв свій другий поєдинок у 2020-му. Українець вийшов у старті, а Краковія програла Гурніку із Забже (2:3). Безпосередньої провини Дитятьєва у четвертій поспіль поразці Краковії немає.

Угорщина

Ференцварош Сергія Реброва втратив очки в протистоянні із аутсайдером Залаегерсегом (1:1). Ігор Харатін провів на полі усі 90 хвилин, участі в гольових атаках не брав.

Іван Петряк знову забив! Його Фехервар на виїзді впевнено здолав Академію Пушкаша (4:1). Господарі вели в рахунку, проте наш земляк віддав гольову передачу – так рахунок став нічийним.

А через 9 хвилин Петряк відзначився сам.

Мезокьовешд розгромив Капошвар (4:0), а ігрову практику отримав лише Михайло Месхі, який зіграв 22 хвилини за переможців.

Сергій Шестаков відіграв весь матч за Діошдьйор – його команда обіграла Уйпешт (2:1).

Богдан Мельник та Роман Карасюк відіграли весь матч за Кішварду – долю зустрічі з Дебреценом (0:1) вирішив один забитий гол.

Хорватія

Дмитро Льопа у середу зіграв проти Істри – українець провів на полі 60 хвилин, а його Осієк поступився 0:1. На 21-й хвилині Льопа отримав м’яч у штрафному майданчику, красиво прибрав суперника і пробив – воротар перевів м’яч у штангу, а партнер виявився першим на добиванні. Втім рефері скасував взяття воріт через офсайд після використання VAR.

Словаччина

У середу відбулися чвертьфінальні матчі Кубка Словаччини. Нітра Анатолія Дем’яненка знову зазнала невдачі – 1:1 в основний час і 4:5 по пенальті в дуелі із Злате Моравце. До речі, у цьому матчі за Нітру дебютував Дмитро Немчанінов.

Ще один чвертьфінальний матч запам’ятався виходом у старті українців: Данило Бескорований проти Вадима Янчака. Вищоліговий ДАК здолав нижчий за класом Попрад (2:0).

У суботу відбувся черговий тур у словацькій лізі, та у всіх протокольних даних прізвище Дем’яненка вже не вказувалося в якості головного тренера Нітри. Жодної інформації в пресі, жодних офіційних повідомлень на сторінках клубу. У всякому разі Нітра під керівництвом нового наставника здобула важливу і переконливу перемогу над Сеницею (3:0). Весь матч за нову команду провів Немчанінов і став творцем першого голу – після прострілу Дмитра його партнер переправив м’яч у сітку.

Бескоровайний також зіграв 90 хвилин, проте його ДАК поступився Спартаку із Трнави (0:1). Безпосередньої провини Данила у пропущеному голі немає, хоча загалом він провів не надто переконливий матч.

Болгарія

Бероє перервав переможну серію поразкою від софійського ЦСКА (0:2). Геннадій Ганєв вкотре опинився в запасі.

Вірменія

Сергій Вакуленко дебютував за Арарат-Вірменію. Українець відіграв весь матч, а його команда мінімально обіграла Ширак (1:0).

Грузія

Олександр Бєляєв дебютував за Сабуртало – українець відіграв 60 хвилин в поєдинку з Мерані (0:0).

Кутаїське Торпедо Івана Бобка програло Самтредіа (0:1). Одразу по перерві ситуацію вийшов рятувати новачок кутаїсців Віталій Пономар – безуспішно.

Телаві Ярослава Квасова протистояв Ділі Миколи Ковталюка. Команди сильнішого не виявили (1:1), а українці провели на полі весь матч. Ковталюк взяв участь в гольовій атаці на 89-й хвилині.

Іван Трубочкін відіграв 90 хвилин у битві Динамо – тбіліське проти батумського (1:1), однак не брав участі у гольових епізодах.

Азербайджан

Дмитро Безрук вийшов у матчі чемпіонату вперше з серпня і потрапив "під роздачу". Його Сабах отримав чотири "сухих" голи від Нефтчі. Не допомогла гостям і присутність у старті Марко Девіча. Певні запитання до воротаря можуть виникати лише під час другого взяття воріт, коли Дмитро запустив удар за комірець після розіграшу кутового.

Олександр Рибка не допоміг Сабаїлу у важливому матчі проти Зіри (1:3). Вини українця у пропущених голах немає, проте Олександр не виручив. Лише наприкінці зустрічі Рибка виграв дуель в нападника після виходу віч-на-віч.

Казахстан

Кизил-Жар Максима Драченка повернувся в еліту і в першому турі чемпіонату поїхав у гості до Астани. Українець відіграв весь матч проти чемпіона, а його команда не мала жодних шансів – 0:4

Окжетпес Андрія Міщенка програв Ордабаси (0:1). Наш земляк також провів на полі усі 90 хвилин.

Карагандинський Шахтар в дебютному матчі В’ячеслава Грозного поступився Тоболу (1:3). Українець Євген Ткачук провів матч на лаві запасних. "Він після важкої травми, я не маю права ризикувати і випускати його на штучне поле", – пояснив згодом Грозний.

Тарас Бондаренко також дебютував за Каспій з поразки – новачок елітного дивізіону програв Жетису (0:2). Українець не припускався результативних помилок.

Литва

Чемпіон – Судува – приймав новачка елітного дивізіону Бангу (1:0), у старті якої вийшли Олександр Аксьонов та Юрій Павлик. Долю зустрічі вирішив реалізований пенальті без участі наших.

У неділю Юрій Бушман вийшов на 86-й хвилині матчу проти Рітеряю, втім навіть за такий короткий проміжок часу зумів відзначитися. Один з лідерів Кауно Жальгіріса виконав фірмовий ідеальний штрафний.

Естонія

Вже на 3-й хвилині нового сезону Владислав Хомутов відкрив лік забитим голам – Нимме Калью переміг Транс (1:0), а Хомутов та Андрій Маркович відіграли по 90 хвилин. Владислав, до речі, міг оформлювати дубль, та не використав вихід віч-на-віч.

Ще цікавіше було в іншому матчі, де Курессааре українського тренера Романа Кожуховського зустрічався з найбільш українською командою Мейстріліга – у старті Левадії вийшло четверо українців: Зураб Очігава, Олександр Сафронов, Юрій Ткачук та Юрій Коломоєць. Єдиний гол в зустрічі було забито виключно зусиллями наших земляків – Ткачук подав (він дуже якісно виконував усі стандарти), а Сафронов забив!

Однак після цього чемпіон світу U-20 спромігся отримати дві жовті картки і ще до перерви залишив свою команду у меншості.

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