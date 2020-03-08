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Тащи відзначився асистом за Санкт-Паулі – дебютна результативна дія українця у сезоні

19:03 295 Читать на русском
Тащи відзначився асистом за Санкт-Паулі – дебютна результативна дія українця у сезоні
Санкт-Паулі вирвав нічию у матчі проти Зандхаузена / твіттер Санкт-Паулі

У 25 турі Другої німецької Бундесліги нападник Санкт-Паулі Борис Тащи виконав свою першу результативну дію в сезоні.

Чемпіонат Німеччини, Друга Бундесліга, 25 тур

Зандхаузен – Санкт-Паулі – 2:2

Голи: Беренс, 45 (пен), Шеу, 63 – Гіокерес, 28, Діамантакос, 78

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Український нападник Санкт-Паулі Борис Тащи вдало вийшов на заміну у матчі проти Зандхаузена. Він з'явився на полі на 68 хвилині, коли його команда поступалася з рахунком 1:2, і вже через 10 хвилин взяв участь у результативній атаці: Тащи виграв верхову боротьбу і скинув м'яч на свого одноклубника Дімітріоса Діамантакоса, який зрівняв рахунок.

Для Тащи це перша результативна дія у складі команди з Гамбурга. Він перейшов у Санкт-Паулі в липні минулого року. Сьогоднішній матч став для українця 13 у поточному розіграші Другої Бундесліги.

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