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"Не хотіли Луніна – жеріть": новий тренер Ов'єдо, іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, якого порівняли з політиком

19:10 3682 Читать на русском
"Не хотіли Луніна – жеріть": новий тренер Ов'єдо, іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, якого порівняли з політиком
Лунін на матчі Естремадура – Ов'єдо 7 березня 2020
Тарас Котів Тарас Котів

Андрій Лунін виграв 2-й поспіль матч з Ов'єдо у чемпіонаті Іспанії. Воротар збірної України продовжує битву за виживання у другому іспанському дивізіоні Сегунді.

Лунін знову видав солідний матч, за що отримав найвищі оцінки від іспанських ЗМІ. Не вдалося зіграти насухо, але у пропущеному м'ячі немає його вини. Є й однозначний позитив. Воротар збірної України спершу відіграв свій дебютний сухий матч, а тепер покинув зону вильоту. Боротьба за виживання в Сегунді закручена фантастичним чином – 7 і 19 місця відділяють якісь дві перемоги, 6 очок. Альбасете та Депортіво астурійці випереджають лише завдяки додатковим показникам.

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Колишнього стража воріт Дніпра та Зорі хвалять за успішну гру як на лінії, так і на виходах. Більшість іспанських ЗМІ виставили Луніну майже найвищі бали. Мадридська газета AS не поскупилася на солідні дві зірочки – стільки ж отримали лише 3 його партнери, зокрема, автор переможного диво-гола Сангальї чи захисник Аррібас з його неймовірним лідерством у виносах (9). Ов'єдо завоював "3 золоті очки", які можуть мати вирішальне значення на фініші сезону, і в цьому велика заслуга нашого голкіпера.

"Лунін зіграв дуже добре – ключові сейви після ударів з близької відстані та зі стандарту. Це забезпечує безпеку і задоволення з його роботи. Неважко буде сказати, що вони усі – відмінна група, але ви повинні бачити Нерео і Альфонсо (інші воротарі команди, – прим. "Футбол 24"), як вони всі працюють. На їх плечах також своя частка "провини" за цей результат", – нахваляє тріо своїх кіперів новий головний тренер Ов'єдо. Дон Хосе Анхель Зіганда, до слова, виграв більше матчів за свої перші 3 спроби, ніж його попередник за 7 турів у 2020 році.

Блогери з RadioRO відзначають, що новий наставник привів із собою ідеї, які позитивно вплинули на зірку збірної України. Основа філософії Зіганда – солідний захист насамперед, а потім усе решта. За декілька тижнів команда пережила справжню метаморфозу. Якщо раніше Лунін змушений був втручатися у гру мінімум 5 разів, то тепер "живе у спокої". З іншого боку цей тренер заряджає своїх хлопців на те, аби бути героями. "Жодного перемир'я", – такими словами на навчальній дошці Зіганда підсумував перемогу над Естремадурою. Команда повинна долати нічийний синдром, який не давав рухатися вперед у перші місяці нового року.

Фанатський портал відзначає, що суперник намагався розтягнути міцну оборону астурійців з допомогою безкінечних подач і прострілів з флангів. Однак "чудовий Лунін завжди діяв безпечно та вичищав майже кожен м'яч, який діставався в його володіння". Декілька "великих сейвів" та блискучий виступ українця. Адже Андрій вразив не тільки сейвами, а й тим, "наскільки добре читав гру, керував темпом і давав відчуття безпеки".

Доволі суперечливі тези, що українець тепер має значно менше роботи, адже цього разу він парирував 4 удари суперника. Однак його підхопили і фанати у Твіттері, одним з найпопулярніших постів яких став такий: "З приходом Зіганди на тренерський місток Лунін працює менше, ніж глава партії Vox (іспанські ультраправі популісти, які недавно вперше потрапили до парламенту, – прим. "Футбол 24") в Куенці".

А ось фанати Вальядоліда знову нарікають на Масіпа, до тролінгу котрого приєдналися інчас мадридського Реала. Екс-голкіпер Барселони спромігся тільки відбити м'яч руками у ворота після схожого штрафного, в якому український воротар став героєм. Крім того, страж воріт напомилявся в інших епізодах, а клуб Роналдо скуштував від Атлетіка 4 голи на своєму полі.

"І Лунін в Ов'єдо. Ахахаха. Не хотіли Луніна, жеріть Масіпа. Єдине, в чому можна звинуватити Серхіо – ігнор Луніна. З Масіпом справи погані не з цього року, а з минулого. Вальядолід страждав з цим воротарем, коли в їхній команді був чемпіон світу U-20 та золота рукавичка Мундіалю, якому не дали жодного шансу. Що ж, тепер пожинають те, що посіяли. Масіп кращий за Луніна, казали вони". Не обійшлося і без звичного сарказму в бік команд, які не вірять у можливості українця: "Дон Андрій Лунін, який сюрприз".

"У нас є воротар, ов'єдістас. Бо, слава Богу, Лунін пішов у клуб, де він грає, і вболівальники цінують його. Це стане в нагоді".

Солідарні з цими думками і регіональні видання Іспанії. La Voz de Asturias лише Сангальї виписав вищий бал (10), ніж Луніну (8): "Переконливий. Незважаючи на пропущений гол, при якому мало що міг заперечити, український воротар продовжує множити гарні виступи за Ов'єдо. Він перерізав майже всі загрози, безпечно діючи в повітряних дуелях і видавши два відмінні сейви до перерви та одного разу виручивши після".

Eldesmarque так само вище оцінив одного Сангальї, а наш кіпер отримав ті ж 8 балів: "Гарно поставлена оборонна гра Ов'єдо в першому таймі змусила його залишатися непоміченим. У другому таймі він видав надзвичайний сейв після того, як супернику вдалося перекинути стінку".

За перші 9 турів в іспанській трясовині Лунін потягнув 30 пострілів. Не впорався 10 разів, відтак награв на показник у 75% парируваних ударів. За гру проти Естремадури він отримав InStat Index (265), вищий за середній по сезону і на 17 пунктів кращий навіть за бал з його єдиного сухого матчу, який трапився тиждень тому. Згаданий статистичний портал також оцінив його другим найкращим у команді за підсумками вікенду.

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