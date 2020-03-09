toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Туреччина
БЕТІС - РЕАЛ МАДРИД УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ЮВЕНТУС - ІНТЕР

Морозюк приміряв форму турецької армії – українські легіонери взяли участь у патріотичній акції Різеспора

00:25 625 Читать на русском
Морозюк приміряв форму турецької армії – українські легіонери взяли участь у патріотичній акції Різеспора
Морозюк підтримав турецьку армію / ФК Різеспор

Український легіонер Різеспора Микола Морозюк перед матчем 25 туру Суперліги проти Антальяспора взяв участь в акції на підтримку турецької армії.

Керівництво, тренери і гравці Різеспора провели акцію на підтримку постраждалих в операції Весняний щит. Це збройне протистояння між турецькими і сирійськими урядовими силами в кінці лютого – на початку березня 2020 року на території сирійської провінції Ідліб. Підтримку сирійському наступу надавали Повітряно-космічні сили Російської Федерації.

Різеспор з Морозюком і Борячуком не зміг дотиснути Аланьяспор

Футболісти стартового складу Різеспора вийшли на поле в сержантських куртках і беретах. Інші українські легіонери Різеспора – Андрій Борячук та Денис Гармаш – залишилися в запасі. Вони долучилися до флешмобу у футболках із символікою Туреччини.

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії

blog_ava
"Не хотіли Луніна – жеріть": новий тренер Ов'єдо, іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, якого порівняли з політиком
8 березня
8637
Теги
Андрій Борячук Андрій Борячук Різеспор Різеспор Українці за кордоном Денис Гармаш Денис Гармаш Микола Морозюк Микола Морозюк Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
17
год
:
48
хв
Сассуоло
19:30
Брешія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук