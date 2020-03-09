Морозюк приміряв форму турецької армії – українські легіонери взяли участь у патріотичній акції Різеспора

Український легіонер Різеспора Микола Морозюк перед матчем 25 туру Суперліги проти Антальяспора взяв участь в акції на підтримку турецької армії.

Керівництво, тренери і гравці Різеспора провели акцію на підтримку постраждалих в операції Весняний щит. Це збройне протистояння між турецькими і сирійськими урядовими силами в кінці лютого – на початку березня 2020 року на території сирійської провінції Ідліб. Підтримку сирійському наступу надавали Повітряно-космічні сили Російської Федерації.

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Футболісти стартового складу Різеспора вийшли на поле в сержантських куртках і беретах. Інші українські легіонери Різеспора – Андрій Борячук та Денис Гармаш – залишилися в запасі. Вони долучилися до флешмобу у футболках із символікою Туреччини.

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