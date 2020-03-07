Безус і Соболь оформили асисти та залишилися лідерами бельгійської ліги, Пластун спровокував ганебну поразку Гента

Українці зуміли проявити себе у 29 турі ліги Жупіле – Едуард Соболь і Роман Безус відзначилися результативними передачами.

Бельгія. Ліга Жупіле, 29 тур

Гент – Шарлеруа – 1:4

Голи: Ньянгбо, 59 – Ніколсон, 38, Ілаймахарітра, 44 (пен), Фаль, 57, Резаї, 89 (пен)

Брюгге – Серкль Брюгге – 2:1

Голи: Ванакен, 39, Діатта, 59 – Азар, 90+1

Кортрейк – Антверпен – 0:1

Гол: Рафаелов, 84

Брюгге впевнено йде до чемпіонства – у команди Соболя 15 очок гандикапу на вершині турнірної таблиці. Сьогодні лідер першості переміг у дербі Серкль Брюгге. Едуард вийшов у стартовому складі та допоміг Брюгге відкрити рахунок. Український збірник проштовхнув м'яч з флангу на Ванакена, а той точним дальнім ударом вразив ворота.

Відео асисту Соболя:

Брюгге на останніх хвилинах вирвав перемогу над Генком – Соболь припустився результативної помилки

Генк йде другим у лізі Жупіле, а в цьому турі приймав на власному полі третю команду – Шарлеруа. В основі "буйволів" традиційно з'явилися два українці. Пластун і Безус зіграли з перших хвилин, поки Яремчук продовжує відновлюватися після травми.

Матч складався для Гента жахливо: два пропущені м'ячі під завісу першого тайму. Другий – з пенальті, який "привіз" Пластун. Голізаде на краю штрафного майданчика дезорієнтував вайлуватого Ігоря та легко його проскочив, а українець завалив суперника на газон.

Відео "привезеного" пенальті Пластуна:

У другому таймі рахунок став розгромним, але Гент все ж один гол відквитав. З допомогою Безуса – Роман проштовхнув м'яч під удар Ньянгбо. У підсумку Гент ганебно влетів перед власними вболівальниками прямому конкуренту, однак зберіг друге місце – 55 очок.

Відео асисту Безуса:

Макаренко та Бацула з Кортрейком поступилися Антверпену. Євген відіграв увесь матч, а Андрій відсидів увесь матч на лаві запасних. А от Андерлехт, якому належить Макаренко, розтрощив Зюльте-Варегем з рахунком 7:0 і зберіг шанси потрапити у топ-6.

До кінця першого етапу в Бельгії залишився один тур. Турнірна таблиця на цей момент: