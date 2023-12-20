Вінгер Челсі Михайло Мудрик оцінив перемогу своєї команди над Ньюкаслом у чвертьфіналі Кубка англійської ліги (1:1, по пенальті – 4:2). Українець врятував свою команду голом на 90+2-й хвилині зустрічі.

"Очевидно, цей гол має величезне значення. Іноді, коли існує довіра один одному і віра до самого кінця, подібне трапляється. Іноді, коли гра складається важко, потрібно продовжувати притискати суперника і вірити до останньої секунди – це футбол, трапитися може що завгодно.

Рятівний гол Мудрика на 90+2-й хвилині у відеоогляді матчу Челсі – Ньюкасл

Перед грою тренер сказав, що ми постараємося виграти цей трофей. Що ж, наші плани не змінилися. Ми дійсно постараємося виграти Кубок ліги. На мою скромну думку, ми йдемо в правильному напрямку. Ми маємо довіряти процесу, своєму тренеру і один одному. У нас справді сильна команда. Іноді, щоб виграти щось значуще, потрібен час", – сказав Мудрик у коментарі Sky Sports.

Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу