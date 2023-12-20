У вівторок, 19 грудня, Челсі пройшов Ньюкасл у чвертьфіналі Кубка англійської ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24" (1:1, 4:2 по пенальті).

Кубок англійської ліги 2023/24. Чвертьфінал

Челсі – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2)

Голи: Мудрик, 90+2 – Вілсон, 16

Михайло Мудрик врятував Челсі від вильоту з Кубка англійської ліги. Ньюкасл зусиллями Вілсона забив "синім" швидкий гол, і результат 1:0 на користь "сорок" зберігався до кінця зустрічі. Становище виправив український лівий вінгер. На другій компенсованій до другого тайму хвилині Мудрик підстеріг помилку Тріпп'єра у штрафному майданчику гостей – і в один дотик переправив м'яч у сітку воріт Дубравки. Третій гол українця в сезоні.

Мудрик забив гол за Челсі та реалізував переможний пенальті, Евертон без Миколенка вилетів: Кубок ліги, 1/4 фіналу

У серії пенальті Тріпп'єр підтвердив свій статус антигероя протистояння, коли не зумів реалізувати свій 11-метровий. Водночас Мудрик забив із точки, і його удар виявився останнім ударом гравця Челсі в серії. "Сині" йдуть далі!