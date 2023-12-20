У вівторок, 19 грудня, стартувала стадія 1/4 фіналу Кубка англійської Ліги 2023/24. Рахунок і огляд матчів Евертон – Фулхем та Челсі – Ньюкасл з голом Михайла Мудрика читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2023/24. Чвертьфінал

Евертон – Фулхем – 1:1 (пен. 6:7)

Голи: Бету, 82 – Кін, 41 (авт)

Челсі – Ньюкасл – 1:1 (пен. 4:2)

Голи: Мудрик, 90+2 – Вілсон, 16

Порт Вейл – Мідлсбро – 0:3

Голи: Хаусон, 12, Роджерс, 23, Крукс, 53

Челсі намагався взяти реванш у Ньюкасла за нещодавній розгром в АПЛ (4:1 на Сент Джеймс Парк). Михайло Мудрик залишився в запасі, але й без нього початок гри вийшов дуже насичений.

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Вже на другій хвилині Кайседо отримав жовту, після чого ледь не забив Гордон – Дісасі вчасно заблокував. Челсі відповів ударом Галлахера в поперечину з лінії штрафного. Сантиметри відділили капітана "синіх" від шедевра. Натомість Ньюкасл відкрив рахунок на 16-й хвилині. Вілсон підхопив м'яч на своїй половині, сміливо пішов на трьох суперників, проскочив Бадіашиля, який зіграв просто провально, і пробив повз Петровіча. Та й Кайседо з Сілвою зіграли нічим не краще 0:1!

Стерлінг міг відновити рівновагу, але не влучив у дальній нижній кут. Наступна спроба Рахіма була куди кращою – його потужний удар з меж штрафного прийняв на себе Бруно Гімараєс. Почеттіно настільки був незадоволений, що на 32-й хвилині провів заміну. Замість Енцо Фернандеса вийшов Броя. Не було помітно, щоб аргентинець отримав пошкодження – залишав він поле, не приховуючи незадоволення. Броя, який вийшов на заміну, невдовзі забив, але з офсайду. Гол скасували. Зрештою, на перерву команди пішли за рахунку 0:1 на користь "сорок".

На старті другої половини Ньюкасл втратив Ентоні Гордона, який приєднався до і так переповненого лазарету "сорок". А на 69-й сталася знакова подія – 60-мільйонний Крістофер Нкунку нарешті дебютував за Челсі в офіційному матчі. Тут же Стерлінг взявся робити те, що вміє найкраще – малювати пенальті. Жовта за симуляцію.

На 78-й хвилині з'явився і Михайло Мудрик, який замінив Стерлінга. Все йшло до перемоги Ньюкасла, але вже у доданий час своє слово сказав саме Мудрик. Українець скористався провалом Тріпп'єра і зрівняв рахунок, влучно пробивши у дальній кут. Третій гол Михайла за Челсі у сезоні 2023/24.

Як наслідок, гра перейшла в серію пенальті (екстра-таймів регламент не передбачає). Тріпп'єр і тут став антигероєм, пробивши повз ворота, які захищав резервний кіпер Джордже Петровіч. Мудрик свій удар реалізував. Як виявилося, цей удар українця став переможним – наступну спробу Ньюкасл змарнував і вилетів.

Віталій Миколенко, який пропустив останній матч АПЛ проти Бернлі через травму, не потрапив до заявки і на кубковий поєдинок. Без оборонця збірної України Евертон приймав Фулхем і пропустив незадовго до перерви. Після прострілу з лівого флангу Майкл Кін зрізав м'яч у власні ворота. "Іриски" відігралися тільки на 82-й хвилині – Бету з меж воротарського головою спрямував м'яч у сітку. Долю путівки в півфінал вирішила серія пенальті.

Дуель Джордана Пікфорда і Бернда Лєно завершилася на користь останнього. Щоправда, основної серії для цього не вистачило. Обидві команди не забили п'яті удари – на сейв Пікфорда своїм порятунком відповів і кіпер Фулхема. Зрештою, фатального промаху припустився Гуйє. Фулхем вийшов у півфінал. Віталій Миколенко втратив шанс виграти перший трофей з Евертоном.

У ще одному матчі зустрілися представники нижчих дивізіонів Англії – Порт Вейл (середняк Ліги 1) приймав Мідлсбро (13 команда Чемпіоншипа). Тут боротьби не вийшло – ще в першому таймі гості оформили комфортну перевагу в два голи, а по перерві забили ще раз. 0:3 – Мідлсбро йде далі.

Останній півфіналіст Кубка англійської ліги 2023/24 визначиться у середу, 20 грудня. Путівку розіграють Ліверпуль і Вест Хем. Одразу після цієї гри відбудеться жеребкування півфіналів.