"Очевидно, этот гол имеет огромное значение. Иногда, когда есть вера друг в друга и вера до самого конца, подобное случается. Иногда, когда игра складывается тяжело, нужно продолжать прижимать соперника и верить до последней секунды – это футбол, случиться может что угодно.

Спасительный гол Мудрика на 90+2-й минуте в видеообзоре матча Челси – Ньюкасл

Перед игрой тренер сказал, что мы постараемся выиграть этот трофей. Что ж, наши планы не изменились. Мы действительно постараемся выиграть Кубок лиги. По моему скромному мнению, мы идем в правильном направлении. Мы должны доверять процессу, своему тренеру и друг другу. У нас действительно сильная команда. Иногда, чтобы выиграть что-то значимое, нужно время", – сказал Мудрик в комментарии Sky Sports.

Мудрик забил гол за Челси и реализовал победный пенальти, Эвертон без Миколенко вылетел: Кубок лиги, 1/4 финала