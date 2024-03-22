Валенсія слідом за Реалом привітала гравця збірної України з перемогою над Боснією і Герцеговиною.

Валенсія не залишилася осторонь після успішного виступу свого форварда Романа Яремчука у складі збірної України. "Лос чес" стали другим іспанським клубом, який привітав гравця збірної України у цей вечір.

Реал привітав Луніна з виходом у стартовому складі збірної України

"Яремчук вийшов на поле на 81-й хвилині. На 85-й хвилині він забив гол, зрівнявши рахунок. На 88-й хвилині він оформив гольовий пас на переможний м'яч. "Танкетка" – головний герой перемоги України і виходу своєї команди у фінал плей-офф відбору до Євро-2024", – йдеться в заяві Валенсії у Твіттері.

Раніше мадридський Реал привітав Андрія Луніна з потраплянням до стартового складу збірної України на матч із Боснією і Герцеговиною. Команда Сергія Реброва виграла цю зустріч із рахунком 2:1 і вийшла у фінал плей-оф, де зіграє з Ісландією.

Танкетка — бойова гусенична броньована машина, озброєна 1—2 кулеметами, що призначалася для розвідки і зв'язку.

Україна перемогла Боснію та прорвалася у фінал плей-офф за Євро-2024 – Яремчук зробив гол+пас на останніх хвилинах