Валенсия вслед за Реалом поздравила игрока сборной Украины с победой над Боснией и Герцеговиной.

Валенсия не осталась в стороне после успешного выступления своего форварда Романа Яремчука в составе сборной Украины. "Лос чес" стали вторым испанским клубом, который поздравил игрока сборной Украины.

Реал поздравил Лунина с выходом в стартовом составе сборной Украины

"Яремчук вышел на поле на 81-й минуте. На 85-й минуте он забил гол, сравняв счет. На 88-й минуте он оформил голевой пас на победный мяч. "Танкетка" – главный герой победы Украины и выхода своей команды в финал плей-офф отбора к Евро-2024", – говорится в заявлении Валенсии в Твиттере.

Ранее мадридский Реал поздравил Андрея Лунина с попаданием в стартовый состав сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной. Команда Сергея Реброва выиграла эту встречу со счётом 2:1 и вышла в финал плей-офф, где сыграет с Исландией.

Танкетка – боевая гусеничная бронированная машина, вооруженная 1-2 пулеметами, предназначающаяся для разведки и связи.