Воротар збірної України Андрій Лунін з'явився у стартовому складі "синьо-жовтих", що відзначили у мадридському Реалі.

Матч Боснія і Герцеговина – Україна розпочався о 21:45 за київським часом, а Андрій Лунін захищає ворота "синьо-жовтих".

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Не оминула увагою це і прес-служба Реала, яка у твіттері поділилась світлиною Луніна у розташуванні "синьо-жовтих" та позначила воротаря у своєрідному анонсі гри.

Зауважимо, що ця гра стала 10-ю для Андрія у складі збірної України. До цього основним голкіпером "синьо-жовтих" був Анатолій Трубін, але виступи Луніна у складі Реала переконали Сергія Реброва.

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