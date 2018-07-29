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Наполі зробив офіційну пропозицію МЮ щодо оренди Дарміана

20:17 47 Читать на русском
Наполі зробив офіційну пропозицію МЮ щодо оренди Дарміана
Маттео Дарміан / Getty Images

Італійський оборонець Манчестер Юнайтед Маттео Дарміан може продовжити кар'єру у складі "неаполітанців".

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс повідомив, що "неаполітанці" зробили пропозицію "червоним дияволам" щодо оренди Маттео Дарміана.

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"Так, це правда. Ми дійсно зробили пропозицію Манчестер Юнайтед щодо оренди Маттео Дарміана", – сказав Де Лаурентіс в ефірі радіо Kiss Kiss Napoli.

До слова, нещодавно Дарміан розповів про бажання покинути МЮ.

Відзначимо, в минулому сезоні 28-річний захисник зіграв за "червоних дияволів" 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.

Нагадаємо, Дарміан перейшов у МЮ з Торіно влітку 2015 року.

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