Наполи сделал официальное предложение МЮ по аренде Дармиана

Итальянский защитник Манчестер Юнайтед Маттео Дармиан может продолжить карьеру в составе "неаполитанцев".

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис подтвердил интерес и сообщил, что "неаполитанцы" делали предложение "красным дьяволам" по аренде Маттео Дармиана.

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"Да, это правда. Мы действительно сделали предложение Манчестер Юнайтед по аренде Маттео Дармиана", – сказал Де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss Napoli.

К слову, недавно Дармиан рассказал о желании покинуть МЮ.

Отметим, в прошлом сезоне 28-летний защитник сыграл за "красных дьяволов" 17 матчей во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

Напомним, Дармиан перешел в МЮ с Торино летом 2015 года.

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