Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед після розмови з Моурінью

Французький форвард Антоні Мартіаль, скоріш за все, покине Манчестер протягом цього трансферного вікна.

Антоні Мартіаль хоче піти з Манчестер Юнайтед, оскільки в минулому сезоні він не був основним у команді. "Червоні дияволи" зацікавлені в тому, щоб зберегти француза, однак Жозе Моурінью не бажає мати у своєму розпорядженні нещасливого футболіста та готовий його відпустити.

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Все вирішиться після особистої розмови між Мартіалем і Моурінью. Якщо гравець скаже тренеру про бажання змінити клуб – португальський коуч не ставатиме йому на заваді, інформує Telegraph.

Водночас у клубі не поділяють настроїв Моурінью щодо Мартіаля, додає ESPN. Якщо француза і продадуть, то тільки за кордон, а не в Тоттенхем, який виступає головним претендентом на Антоні. Юнайтед не хоче підсилювати конкурентів.