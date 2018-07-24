toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА U-19 - ТУРЕЧЧИНА U-19 ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ АНДРІЙ ЛУНІН ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ

Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед після розмови з Моурінью

10:48 387 Читать на русском
Мартіаль може покинути Манчестер Юнайтед після розмови з Моурінью
Антоні Мартіаль / Twitter

Французький форвард Антоні Мартіаль, скоріш за все, покине Манчестер протягом цього трансферного вікна.

Антоні Мартіаль хоче піти з Манчестер Юнайтед, оскільки в минулому сезоні він не був основним у команді. "Червоні дияволи" зацікавлені в тому, щоб зберегти француза, однак Жозе Моурінью не бажає мати у своєму розпорядженні нещасливого футболіста та готовий його відпустити.

Погба хоче покинути Манчестер Юнайтед – Райола вже прибув у Барселону

Все вирішиться після особистої розмови між Мартіалем і Моурінью. Якщо гравець скаже тренеру про бажання змінити клуб – португальський коуч не ставатиме йому на заваді, інформує Telegraph.

Водночас у клубі не поділяють настроїв Моурінью щодо Мартіаля, додає ESPN. Якщо француза і продадуть, то тільки за кордон, а не в Тоттенхем, який виступає головним претендентом на Антоні. Юнайтед не хоче підсилювати конкурентів.

Теги
Англія Трансфери Антоні Мартіаль Антоні Мартіаль Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Чемпіонату Англії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
25
хв
Астана
17:00
Мітьюлланд
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук