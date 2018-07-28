Дарміан хоче покинути Манчестер Юнайтед

Захисник Манчестер Юнайтед Маттео Дарміан незадоволений своїм становищем в клубі та хоче покинути команду.

"Я хочу грати частіше. У минулому сезоні я особливо і не грав, та я налаштований змінити це. Саме тому я розмовляв з тренером і клубом щодо свого майбутнього.

Я хочу піти, але давайте подивимося, що станеться, тому що ми не можемо знати напевно.

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Італія? Це непоганий варіант. Час покаже. Якщо я залишуся, я буду робити те, що робив досі. Якщо я піду, то заради хорошої пропозиції іншої команди", – цитує Дарміана видання ESPN.

Нагадаємо, в минулому сезоні 28-річний захисник зіграв за "червоних дияволів" 17 матчів у всіх турнірах, в яких віддав 2 асисти.

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