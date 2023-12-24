Головному тренеру Наполі Вальтеру Мадзаррі довелося самому повертатися додому після матчу з Ромою (0:2).

Чинний чемпіон Італії на виїзді не впорався з командою Жозе Моурінью. Наполі програв, пропустивши два м'ячі й заробивши два вилучення (Політано та Осімхен). Засмучена команда відправилася в Неаполь без свого тренера.

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Як повідомляє Marca, камери зняли самотнього Вальтера Мадзаррі біля стадіону з валізами. Видання припускає, що фахівця залишили в Римі, оскільки в нього було заплановано багато інтерв'ю після матчу. Мадзаррі на парковці стадіону чекав таксі, яке відвезло його додому. Тренер подолав 226 кілометрів і прибув тільки на світанку.

Нагадаємо, Наполі наразі перебуває на сьомому місці, маючи у своєму активі 27 балів. Від зони Ліги чемпіонів команда відстає на чотири очки.

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