Центральний матч 17-го туру відбувся на Стадіо Олімпіко, де зустрічалися сусіди в турнірній таблиці. В контексті боротьби за місце в Лізі чемпіонів нічия була б поганим результатом для обох. Більше перемога була потрібна Ромі, адже вона відставала від Наполі на два очки.

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Це було помітно. Підопічні Жозе Моурінью домінували, не менше. У гостей тривалий час не виходило взагалі нічого, окрім оборони. Найкращі моменти на старті зустрічі були у Бове. Спочатку для нього притримав м'яч Лукаку, але Едоардо влучив у поперечину. Відразу ж хавбек отримав ще кращий шанс. Белотті вивів його на удар в межах воротарського. Якимось дивом Мерет своїм тілом зумів перекрити траєкторію м'яча. Це мав бути гол.

Найбільш резонансний епізод трапився на 35 хвилині. Осімхен, шукаючи позицію для удару, отримав в обличчя від Паредеса. Все відбувалося в штрафному Роми. VAR взяв паузу на роздуми, але не покликав головного рефері до монітора. Нігерієць не засмутився, а створив ще один момент. Для Замбо-Ангісса. Той перебував майже на лінії воріт, але спиною до них. Тож м'яч так і не опинився у сітці.

На другий тайм інтенсивності не вистачило. Значно спокійніше почали грати команди. Так тривало до 66 хвилини. Залевскі успішно спровокував Політано, отримавши від нього копняка. У підсумку, для захисника Роми жовта, а вінгера Наполі вилучили. Жозе Моурінью на досвіді провів аж чотири заміни. Зняв своїх гравців з попередженнями й максимально наситив атаку. І спрацювало ж. Азмун зачепився за м'яч, Ель Шаараві не зміг завдати акцентованого удару, зате Пеллегріні розібрався класно. Лоренцо, хоч і перебував у незручній позиції, зумів відкрити рахунок. Усі ці три гравці, які організували гольову атаку, вийшли на заміну.

У гостей не залишилося вибору, довелося розкриватися. Рома отримала простір для контратак. Одну з них розігнав Лукаку, але відразу три його одноклубники все зіпсували ще на підступах до штрафного. Тож не дивно, що в наступній атаці бельгієць взяв ініціативу на себе – Мерет прочитав епізод і не дав себе перекинути.

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Усі надії на камбек для Наполі прибив Осімхен. Справжня підстава від головної зірки. Вже маючи жовту, Віктор вирішив зривати атаку Роми. Звісно, арбітр видав друге попередження. Гостям довелося догравати вдев'ятьох. За таких умов про атаки можна лише мріяти. У компенсований час партенопейців взагалі залишилося вісім. Натан отримав травму, а замін більше не було. Гості однаково намагалися атакувати, максимально оголивши тили. На останній хвилині Рома вибігла в контру чотири проти одного. Лукаку поставив масну крапку – 2:0. "Джалорросі" піднялися на шосте місце, випередивши саме Наполі.