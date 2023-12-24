Перший тайм запам'ятався хіба що великою кількістю жовтих карток на обидві команди – 6. Суддя карав як гравців, так і тренерів – Моурінью та Мадзаррі також дісталось по "гірчичнику".

Рома в бойовому матчі обіграла Наполі – чемпіони Італії догравали увісьмох, підстава головної зірки

А у другому таймі Залевські спровокував Політано, який дав копняка своєму опоненту, – арбітр залишив Наполі в меншості. Римляни цим скористались на 76-й хвилині – удари Азмуна та Ель-Шаараві вийшли невдалими, але м'яч відлетів до Пеллегріні, який і відкрив рахунок у грі. Осімхен залишив неаполітанців удев'ятьох, а Лукаку добив обезкровленого суперника на 90+6.