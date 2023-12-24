Действующий чемпион Италии на выезде не справился с командой Жозе Моуринью. Наполи проиграл, пропустив два мяча и заработав два удаления (Политано и Осимхен). Расстроенная команда отправилась в Неаполь без своего тренера.

Рома – Наполи – 2:0 – видео голов и обзор матча с двумя удалениями

Как сообщает Marca, камеры засняли одинокого Вальтера Мадзарри возле стадиона с чемоданами. Издание предполагает, что специалиста оставили в Риме, поскольку у него было запланировано много интервью после матча. Мадзарри на парковке стадиона ждал такси, которое отвезло его домой. Тренер преодолел 226 километров и прибыл только на рассвете.

Напомним, Наполи сейчас находится на седьмом месте, имея в своем активе 27 баллов. От зоны Лиги чемпионов команда отстает на четыре очка.

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