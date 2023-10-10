Майбутнє головного тренера Наполі Руді Гарсії ще не визначено, а керівництво вже розпочало пошуки наступника.

Чинний чемпіон Італії стартував в поточному сезоні невдало. Наполі програв Реалу (2:3) в Лізі чемпіонів, а потім в Серії А поступився Фіорентині (1:3). Наразі команда Руді Гарсії перебуває на п'ятій сходинці з 14 балами, відстаючи від першого місця на сім очок.

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Невтішні результати підштовхують керівництво Наполі змінити тренера. Як повідомляє Sky Sport Italia, Ауреліо Де Лаурентіс вже обрав двох кандидатів на заміну французу. Пріоритетним варіантом є Антоніо Конте. Наполі навіть готовий підвищити свій бюджет, якщо відомий спеціаліст погодиться очолити команду.

Також розглядається варіант запросити Ігора Тудора, який тренував з Руслана Маліновського в Марселі. Хорватський фахівець добре знає чемпіонат Італії, оскільки працював з Ювентусом, Удінезе та Вероною.

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