Будущее главного тренера Наполи Руди Гарсии еще не определено, а руководство уже приступило к поискам преемника.

Действующий чемпион Италии стартовал в текущем сезоне неудачно. Наполи проиграло Реалу (2:3) в Лиге чемпионов, а затем в Серии А уступило Фиорентине (1:3). Сейчас команда Руди Гарсии находится на пятой строчке с 14 баллами, отставая от первого места на семь очков.

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Неутешительные результаты подталкивают руководство Наполи сменить тренера. Как сообщает Sky Sport Italia, Аурелио Де Лаурентис уже выбрал двух кандидатов на замену французу. Приоритетным вариантом является Антонио Конте. Наполи даже готово повысить свой бюджет, если известный специалист согласится возглавить команду.

Также рассматривается вариант пригласить Игора Тудора, который тренировал с Русланом Малиновским в Марселе. Хорватский специалист хорошо знает чемпионат Италии, поскольку работал с Ювентусом, Удинезе и Вероной.

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