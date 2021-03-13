Ювентус і Наполі мали зіграти матч 3 туру Серії А ще в жовтні, однак тоді Наполі не прилетів у Турин через коронавірусні обмеження. Спершу неаполітанці отримали технічну поразку, однак потім виграли апеляцію. Гру призначили на 17 березня. Втім, вчора Серія А на прохання клубів перенесла поєдинок на 7 квітня.

Найбільше від цього рішення виграв Наполі, який мав би протягом тижня провести три виїзні матчі з Міланом (14 березня), Ювентусом (17 березня) та Ромою (21 березня). Тепер команда Ріно Гаттузо матиме тиждень на повноцінну підготовку до зустрічі з Ромою.

А от підопічні Паулу Фонсеки залишаються в шаленому графіку. Лише 19 березня Рома прилетить з України після матчу Ліги Європи проти Шахтаря, а вже 21-го мусить грати з Наполі. Римляни направили в Серію А офіційний лист з вимогою прояснити мотивацію перенесення матчу Ювентус – Наполі. "Вовки" не бачать жодної спортивної причини та вважають, що Наполі несправедливо отримав перевагу.

Поєдинок між Наполі та Ромою дуже важливий з огляду на боротьбу за Лігу чемпіонів. Рома наразі йде п'ятою (50 очок і 2 бали відставання від топ-4), а Наполі – шостим (47 пунктів + матч в запасі).

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