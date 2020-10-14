Наполі не приїхав у Турин 4 жовтня на зустріч з Юве. Клуб пояснив цей "бойкот" тим, що влада регіону Кампанія скасувала усі рейси через різке погіршення ситуації з пандемією.

Ювентус – Наполі: гості не з'явилися на поєдинок Серії А

Попри це, керівництво Серії А вирішило присудити неаполітанцям технічну поразку (0:3) та додатково зняти з підопічних Дженнаро Гаттузо одне очко, повідомляє офіційний сайт турніру. Потерпілі ще мають шанс оскаржити цей вирок.

Наразі після трьох турів Наполі розташувався на 8-й сходинці з 5-ма очками, Ювентус – 4-й. Нагадаємо, чинний чемпіон Італії змагатиметься з київським Динамо на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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