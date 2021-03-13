Ювентус и Наполи должны были сыграть матч 3 тура Серии А еще в октябре, однако тогда Наполи не прилетел в Турин из-за коронавирусных ограничений. Сначала неаполитанцы получили техническое поражение, однако затем выиграли апелляцию. Игру назначили на 17 марта. Впрочем, вчера Серия А по просьбе клубов перенесла поединок на 7 апреля.

Больше всего от этого решения выиграл Наполи, который должен был в течение недели провести три выездных матча с Миланом (14 марта), Ювентусом (17 марта) и Ромой (21 марта). Теперь команда Рино Гаттузо будет иметь неделю на полноценную подготовку к встрече с Ромой.

А вот подопечные Паулу Фонсеки остаются в бешеном графике. Лишь 19 марта Рома прилетит из Украины после матча Лиги Европы против Шахтера, а уже 21-го должна играть с Наполи. Римляне направили в Серию А официальное письмо с требованием прояснить мотивацию переноса матча Ювентус – Наполи. "Волки" не видят никакой спортивной причины и считают, что Наполи несправедливо получил преимущество.

Поединок между Наполи и Ромой очень важен, учитывая борьбу за Лигу чемпионов. Рома сейчас идет пятой (50 очков и 2 балла отставания от топ-4), а Наполи – шестым (47 пунктов + матч в запасе).

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