Ексчемпіон Італії у рідних стінах приймав Лечче, намагаючись завершити сезон на мажорній ноті. Турнірного значення зустріч не мала, однак неаполітанцям дуже не хотілося б завершувати сезон із 7-матчевою безвиграшною серією. Команда і так скотилась на десяте місце.

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"Мрій в одну руку, гадь в іншу. Потім перевіриш, яка швидше наповнилась". Саме таку пораду дав герой Біллі Боба Торнтона у фільмі "Поганий Санта" – на жаль для партенопейців, рука з їхніми мріями у поєдинку з Лечче не наповнилась взагалі. Підопічні Франческо Кальцони навіть не забили, хоча завдали 23 удари й награли на два очікуваних голи.

У Нгонжа навіть було влучання в поперечку, хоча гості теж не залишались в боргу. Один із їхніх 10-ти пострілів взяла на себе стійка. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию – Наполі завершив чемпіонат на десятій позиції, не зумівши скористатись осічкою Торіно й застрибнути хоча б на дев'яту. Лечче фінішував тринадцятим.

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