Італійський фахівець після відходу з Тоттнхема у березні 2023 року перебуває без клубу. Як повідомляє Маттео Морето, Антоніо Конте може очолити Наполі.

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Перемовини з неаполітанцями перебувають на просунутій стадії, і останніми днями обидві сторони працюють над досягненням остаточної домовленості.

Антоніо Конте завжди надавав першочергового значення можливому працевлаштуванню в Італії.

Нагадаємо, Наполі перед останнім туром Серії А перебуває на 10 місці у турнірній таблиці з 52 балами. Наразі з клубом працює Маурісіо Саррі, але фахівець покине команду після завершення сезону.

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