Наполі "забронював" свого реджисту. Як інформує офіційний сайт клубу, Станіслав Лоботка продовжив контракт з "адзуррі" до літа 2027 року з опцією продовження ще на один рік.

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Згідно з Corriere dello Sport, словацький півзахисник поставив підпис під новою угодою ще кілька тижнів тому. Тільки сьогодні керівництво Наполі вирішило офіційно повідомити про це громадськість.

У цьому сезоні 28-річний опорник зіграв за Наполі 34 матчі у всіх турнірах і забив 1 м'яч.

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