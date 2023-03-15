Наполі приймає франкфуртський Айнтрахт у вирішальній битві за чвертьфінал ЛЧ. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Наполі продовжує свою казочку не тільки в чемпіонаті, а й на європейських полях. У виїзному матчі проти Айнтрахта підопічні Лучано Спалетті здобули впевнену перемогу, хоча його візаві – Олівер Гласнер – підготував грамотний тактичний план. Німці вирішили зіграти не від недоліків суперника, а від його чеснот.

"Орли" за ефективністю пресингу є одними з найкращих у Німеччині, однак вони не стали агресивно давити на партенопейців. Гравці Наполі люблять, коли на них тиснуть, адже команда чи не найкраще в Італії виходить з-під пресингу на простір – франкфуртці спробували залишити опонентів без цього козиря. Крім того, фулбеки Айнтрахта не підіймалися високо, аби не надавати простір Хвічі та Осімхену.

Деякий час цей план працював. В перші 10 хвилин німці навіть вели за ударами з рахунком 3:0, однак до 72-ї він становив вже 3-14. Наполі до середини першого тайму підлаштувався й заробив пенальті (хоча Хвіча не забив), а на 40-й хвилині Осімхен вивів італійців уперед. "Орлам" довелося розкриватись, але в атаці вони спромоглись тільки на два удари. Партенопейці ж порвали підопічних Олівера Гласнера, конвертувавши домінування у ще один гол.

Після цього шанси Айнтрахта на прохід у чвертьфінал стали мінімальними. Вилучення Коло Муані – одного з найкращих форвардів Європи у сезоні – зробило ці шанси мізерними. Всі вболівальники та експерти впевнені, що у наступний раунд без проблем пройде Наполі, який нічого не дозволив біля власних воріт навіть за наявності Коло Муані. Перевага була шаленою – 18:5 за ударами та 0,45 xG проти 2,87 на користь італійців.

Ситуація для Айнтрахта ускладнюється тим фактом, що дуже мало тренерів змогли знайти ключик до системи Лучано Спалетті. Переграти Наполі змогли тільки Ліверпуль, Інтер і Кремонезе, але методи цих перемог навряд чи влаштують франкфуртців.

Сімоне Індзагі мінімально здолав партенопейців, віддавши м'яч і чергуючи відрізки інтенсивного пресингу з обороною в середньому або низькому блоці. Кремонезе теж багато оборонявся. Айнтрахту ж потрібно йти вперед значними силами, сильно ризикуючи.

Втім, тут не все так безнадійно. Підопічні Лучано Спалетті погано відчувають себе у позиційній обороні в середньому та низькому блоці – особливо в зоні перед штрафним. Зєліньскі, Замбо-Ангісса та Лоботка недопрацьовують або погано сканують простір в такому режимі. Крім того, за даного малюнку гри команді не вистачає компактності.

Дана особливість є свідомою платою Наполі за унікальні характеристики цих же хавбеків при роботі під тиском та на м'ячі. Як показав досвід першого матчу, Айнтрахт не зміг загнати італійців у тривалу оборону навіть в оптимальному складі. Сьогодні ж все буде набагато важче.

Окрім битви на полі, Неаполь очікує і битва поза ним. До міста виїхали фанатські бригади з Німеччини, Австрії та півдня Італії – і їдуть вони не на футбол. Місцева влада заборонила продавати квитки франкфуртцям, у яких є схильність до окупації стадіонів суперника. Ці люди гратимуть свій матч.

Кадрова ситуація

Травмовані: Распадорі – Ліндстрьом, Діна,

Дискваліфіковані: Коло Муані (Айнтрахт)

Орієнтовні склади на матч Наполі – Айнтрахт Франкфурт

Наполі: Мерет – Ді Лоренцо, Кім Мін Чже, Жезус, Руї – Лоботка, Ангісса, Зєліньські – Лосано, Осімхен, Кварацхелія

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Тута, Якіч, Ндіка – Бута, Роде, Соу, Макс, Гьотце – Камада, Борре

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Без Коло-Муані та Ліндстрьома франкфуртцям буде дуже важко щось протиставити Наполі. Італійці на виїзді розривали навіть низький блок "орлів", а сьогодні німці ще й стануть ризикувати. За таких умов врятувати Айнтрахт від поразки зможе тільки диво.

Найкраща команда Італії боїться зухвалих німців – влада покладається на суди, фанати 7 клубів готують міжнародний погром