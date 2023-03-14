"Завтрашній матч можна порівняти з першим фіналом сезону. Він може багато чого вирішити для команди і може вписати нас в історію цього клубу. Не думаю, що хлопці відчуватимуть тиск, я бачив, як вони справляються з такими викликами. Оскільки це буде майже фінал, я хочу побачити свою команду голодною до результату", – цитує Спаллетті Tutto Napoli.

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"Тепер випробування полягає в тому, щоб забути про те, що сталося в першому матчі і зосередитися на сьогоденні. Потрібно поставитися до Айнтрахту з усією серйозністю, суперник вибивав Барселону з Ліги Європи в минулому сезоні, і залишав позаду Марсель і Тоттенхем у цьому розіграші Ліги чемпіонів. Було б самовпевнено з нашого боку припускати, що ми вже вийшли до чвертьфіналу. Вважаю, наші шанси – як і раніше, 50 на 50. Ми повинні повторити чарівний виступ першого матчу. Це було надзвичайно, і повторити це – чималий подвиг", – зазначив Спаллетті.

Матч Наполі – Айнтрахт відбудеться в середу, 15 березня. Перша зустріч завершилася перемогою неаполітанців із рахунком 2:0.

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