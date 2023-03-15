Наполи продлил контракт с "мотором" команды
17:31 - Читати українською
Станислав Лоботка продлил контракт с Наполи до 2027 года.
Наполи "забронировал" своего реджисту. Как информирует официальный сайт клуба, Станислав Лоботка продлил контракт с "адзурри" до лета 2027 года с опцией продления еще на один год.
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Согласно Corriere dello Sport, словацкий полузащитник поставил подпись под новым соглашением еще несколько недель назад. Только сегодня руководство Наполи решило официально уведомить об этом общественность.
В этом сезоне 28-летний опорник сыграл за Наполи 34 матча во всех турнирах и забил 1 мяч.
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