Наполі планує підписати Льоренте

Іспанський форвард потрапив в сферу інтересів віце-чемпіонів Італії.

Наполі готовий підписати Фернандо Льоренте, інформує журналіст Sky Sport Italy Фабріціо Романо.

Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі

34-річний нападник перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Тоттенхемом цього літа. Раніше повідомлялося про інтерес до Льоренте з боку Лаціо та Форентини, однак сам страйкер ще не визначився зі своїм майбутнім.

Наполі націлився на Марега

Нагадаємо, разом з Тоттенхемом досвідчений іспанец дістався фіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні.