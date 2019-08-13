toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Наполі планує підписати Льоренте

11:42 137 Читать на русском
Наполі планує підписати Льоренте
Фернандо Льоренте / Getty Images

Іспанський форвард потрапив в сферу інтересів віце-чемпіонів Італії.

Наполі готовий підписати Фернандо Льоренте, інформує журналіст Sky Sport Italy Фабріціо Романо.

Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі

34-річний нападник перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Тоттенхемом цього літа. Раніше повідомлялося про інтерес до Льоренте з боку Лаціо та Форентини, однак сам страйкер ще не визначився зі своїм майбутнім.

Наполі націлився на Марега

Нагадаємо, разом з Тоттенхемом досвідчений іспанец дістався фіналу Ліги чемпіонів у минулому сезоні.

blog_ava
"Маркевича ми "вламували" півроку": популярна телеведуча поскаржилася на екс-наставника збірної України
06:30
3851
Теги
Трансфери Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте Тоттенхем Тоттенхем Наполі Наполі Італія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
10
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук