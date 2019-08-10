Наполі націлився на Марега

Форвард Порту Мусса Марега може перейти в Наполі.

Порту може продати одного зі своїх лідерів Мусса Марега у Наполі, повідомляє Football Italia з посиланням на Kiss Kiss Napoli. Італійці заплатять в районі 30-40 млн євро.

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Раніше повідомлялось, що клуб зацікавлений у придбанні форварда Інтера Мауро Ікарді, на якого не розраховує наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте.

У сезоні 2018/19 Марега забив 11 голів і віддав 7 асистів, а Порту програв чемпіонські перегони Бенфіці.

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