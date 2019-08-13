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Наполи планирует подписать Льоренте

11:42 21 Читати українською
Наполи планирует подписать Льоренте
Фернандо Льоренте / Getty Images

Испанский форвард попал в сферу интересов вице-чемпионов Италии.

Наполи готов подписать Фернандо Льоренте, информирует журналист Sky Sport Italy Фабрицио Романо.

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34-летний нападающий находится в статусе свободного агента после окончания контракта с Тоттенхэмом этим летом. Ранее сообщалось об интересе к Льоренте со стороны Лацио и Форентины, однако сам страйкер еще не определился со своим будущим.

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Напомним, вместе с Тоттенхэмом опытный испанец добрался до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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Теги
Трансферы Фернандо Льоренте Фернандо Льоренте Тоттенхэм Тоттенхэм Наполи Наполи Италия
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