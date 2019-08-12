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Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі

18:42 81 Читать на русском
Анчелотті провів телефонну розмову з Ікарді щодо переходу в Наполі
Мауро Ікарді / ФК Інтер

Головний тренер Наполі Карло Анчелотті хотів би бачити в своєму складі нападника Інтера Мауро Ікарді.

Карло Анчелотті зателефонував форварду Інтера Мауро Ікарді з пропозицією приєднатись до Наполі, повідомляє Corrierre dello Sport.

Лукаку дебютував за Інтер, забивши 4 голи у спарингу

Віце-чемпіон Італії прагне підсилити атакувальну ланку, а новий наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте не розраховує на скандального аргентинця і вже підписав Ромелу Лукаку.

Раніше повідомлялось, що Наполі узгодив перехід нападника ПСВ Ірвінга Лосано.

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Теги
Інтер Інтер Наполі Наполі Італія Карло Анчелотті Карло Анчелотті Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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