Наполі офіційно віддав 25 млн євро за результативного хавбека з Бундесліги
20:29 - Читать на русском
Наполі продовжує підсилюватися задля захисту титулу чемпіона Італії.
Партенопейці офіційно оголосили про перехід атакувального хавбека Єспера Ліндстрьома з Айнтрахта Ф.
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Інсайдери додають, що Наполі заплатив за 23-річного данця 25 млн євро. Ліндстрьом провів у Айнтрахті 2 сезони – загалом 80 матчів, 14 голів та 14 асистів. Разом з "орлами" виграв Лігу Європи 2021/22.
Додамо, що Наполі розпочав захист титулу чемпіона Італії з перемог над Фрозіноне та Сассуоло.
Наполі переміг Сассуоло у матчі з двома пенальті, двома стійками та вилученням
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