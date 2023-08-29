Ліндстрьом і Де Лаурентіс / Сайт Наполі

Партенопейці офіційно оголосили про перехід атакувального хавбека Єспера Ліндстрьома з Айнтрахта Ф.

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Інсайдери додають, що Наполі заплатив за 23-річного данця 25 млн євро. Ліндстрьом провів у Айнтрахті 2 сезони – загалом 80 матчів, 14 голів та 14 асистів. Разом з "орлами" виграв Лігу Європи 2021/22.

Додамо, що Наполі розпочав захист титулу чемпіона Італії з перемог над Фрозіноне та Сассуоло.

Наполі переміг Сассуоло у матчі з двома пенальті, двома стійками та вилученням