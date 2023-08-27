Чемпіон Італії впевнено почав захист титулу. Тиждень тому підопічні Руді Гарсії прибили Фрозіноне (3:1), а тепер партенопейці впевнено розібрались з Сассуоло. Наполі домінував протягом усієї зустрічі, майже нічого не дозволивши супернику.

"Нероверді" до 80-х хвилин мали всього 6 ударів по воротах, з яких тільки один пройшов з меж штрафного, а ще два було заблоковано. Сумарна їхня гострота склала 0,18 очікуваних голів. Господарі ж мали 1,69 xG без урахування двох пенальті, з яких реалізувати вдалося тільки один – Осімхен забив на 16-й хвилині. Распадорі ж на 60-й поцілив у поперечку.

Це було не перше влучання Джакомо у каркас. Вже на 1-й хвилині зустрічі він пробивав у стійку, замикаючи простріл від Ді Лоренцо. Забити другий гол у ворота Сассуоло вдалося аж на 64-й хвилині після виходу на поле Кварацхелії – він пропускав матч з Фрозіноне через травму, але асистував Ді Лоренцо всього за три хвилини після появи на полі. 2:0.

Саме з цими цифрами на табло матч і добіг кінця. Наполі переміг впевнено, але відчуття феєрії не було – як і після зустрічі з Фрозіноне. Партенопейці створили не так і багато топових моментів. Два удари пенальті, гол Ді Лоренцо й стійка Распадорі потягнули на 2,26 xG з 3,45 загалом, а середня вага інших 22 ударів становила 0,056 очікуваних голів.

Крім того, слід враховувати, що Сассуоло грав у меншості з 52-ї хвилини – Максі Лопес отримав пряму червону за розмови. Втім, це лишень старт сезону. Наполі стартує з двох поспіль перемог, а "нероверді" програли вдруге поспіль з ідентичним рахунком.

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