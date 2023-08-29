Наполи официально отдал 25 млн евро за результативного хавбека из Бундеслиги
20:29 - Читати українською
Наполи продолжает усиливаться для защиты титула чемпиона Италии.
Партенопейцы официально объявили о переходе атакующего хавбека Йеспера Линдстрема из Айнтрахта Ф.
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Инсайдеры добавляют, что Наполи заплатил за 23-летнего датчанина 25 млн евро. Линдстрем провел в Айнтрахте 2 сезона – всего 80 матчей, 14 голов и 14 ассистов. Вместе с "орлами" выиграл Лигу Европы 2021/22.
Добавим, что Наполи начал защиту титула чемпиона Италии с побед над Фрозиноне и Сассуоло.
Наполи победил Сассуоло в матче с двумя пенальти, двумя стойками и удалением
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