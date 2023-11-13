Ліга чемпіонів – це не лише протистояння найкращих футболістів. Фанати також використовують цей майданчик, щоб продемонструвати усю свою майстерність.

Уболівальників не дарма часто називають дванадцятим гравцем команди. Якісне шоу на трибунах цілком може допомогти здолати навіть того суперника, якого до гри вважали беззаперечним фаворитом. "Футбол 24" разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про найкращі перфоманси фанатів на матчах 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

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Минулого тижня головний клубний турнір Європи подарував кілька справді захопливих протистоянь. На жаль, телеглядачі не завжди мають можливість максимально зануритися в атмосферу. Мовники намагаються максимально заповнити ефір рекламою, тож нам показують гру з того моменту, коли футболісти вже на полі. Натомість уболівальники найцікавіше переважно видають до стартового свистка.

Навіть якщо оператори покажуть кілька кадрів перфомансу, нам важко повністю зрозуміти його суть. Фани витрачають десятки годин на підготовку та закладають у своє творіння певний сенс. Добре, якщо коментатори встигнуть знайти інформацію і бодай поверхнево все пояснити. Частіше ж у нас залишається лише картинка та якісь особисті логічні висновки з побаченого. Однак окремі шедеври заслуговують значно більше уваги, тож ми підготували розповідь про три найкращі акції ультрас, які відбулися на матчах Ліги чемпіонів 2023/24 у четвертий ігровий тиждень.

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Сігнал Ідуна Парк. Борусія Д – Ньюкасл – 2:0 (07.11.2023)

Дортмундська "Жовта стіна" славиться своїми акціями проти керівних футбольних органів. ФІФА та УЄФА дістається регулярно. Не дивно, що це відбувається в консервативній Німеччині, де уболівальники справді відіграють одну з головних ролей. На матчі з Ньюкаслом Борусія заслужила респект від суперника. Англійці подякували за дуже дешеві квитки. Але це заслуга клубу.

Фанати зосередили свій гнів на чиновниках, які затіяли чергову реформу Ліги чемпіонів. З наступного року улюблений турнір проводитимуть за швейцарською системою. В УЄФА впевнені, що це допоможе згенерувати більше прибутків. Дортмунд не сумнівається, що цієї цілі досягнуть, але чи це головне? "Вас не хвилює спорт, все, що вас хвилює, – це гроші", – банер з таким текстом вивісили на віражі. На ще одному полотні розмістили посилання на сайт Reclaim the Game, де критики реформи Ліги чемпіонів максимально обґрунтована.

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Окремої уваги заслужили Джанні Інфантіно (президент ФІФА) Нассер Аль-Хедаїфі (президент ПСЖ) та Андреа Аньєллі (колишній президент Ювентуса). Останні двоє ще й нинішній та колишній очільники Асоціації європейських клубів відповідно. Апогеєм акції дортмундців стала зупинка матчу. Фани закидали поле фальшивими грішми та злитками золота. Гру відновили лише після того, як газон прибрали.

Паркен. Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3 (08.11.2023)

Найбільшою сенсацією тижня стала поразка Манчестер Юнайтед в Данії. Все почалося чудово – дубль Хьойлунда засмутив уболівальників його рідного клубу. Форвард народився у Копенгагені. Однак після вилучення Рашфорда все полетіло шкереберть, і господарі, в підсумку, змогли здобути перемогу.

Сценарій матчу справді нагадував те, що анонсували ультрас. Перед грою на трибунах розтягнули дуже красивий плакат, який супроводили написом: "Ваш театр нічних жахіть". Це пряма алюзія на неофіційну назву домашнього стадіону Ман Юнайдет. Олд Траффорд також відомий як "Театр мрій". Що ж, у той вечір 8 листопада данські фанти виявилися значно ближчими до істини.

Вони саме так і хотіли. В Манчестері гостям не дозволили пронести на трибуни барабани і прапори – лише невеличкі банери. Тож у матчі-відповіді, ультрас Копенгагена вирішили нагадати англійцям, який вигляд має справжня олдскульна культура вболівання. "Колись давно до англійської фан-культури ставилися з повагою. Не зараз. Юнайтед став поганий, Ман Сіті – ще гірший. В АПЛ не обов'язково працювати на вболівальників. Місця однаково розпродані. Вони повільно вбивають фанатську культуру. Стадіон має бути місцем, де ви можете виявляти ентузіазм, де можете показати свої почуття та гордість за свій клуб", – зазначив Девід, член фанатського угрупування Копенгагена "Sektion 12".

Сан-Сіро. Мілан – ПСЖ – 2:1 (07.11.2023)

Ще одна гра з "групи смерті". Міланські ультрас підготували для своїх перфомансів аж дві сюжетні лінії. Передусім скажемо про Джанлуїджі Доннарумму – вихованця клубу, який втік у ПСЖ на правах вільного агента. Фани "россонері" за це його відверто ненавидять. "Запроданець", – це найменша образа, яку голкіпер чув на свою адресу. Звісно, фігурували й мотиви біблійної зради, і мати гравця також не уникла сумнівної участі...

З трибун Сан-Сіро Доннарумму закидали фальшивими доларами із зображенням його обличчя. Подейкують, що було надруковано 50 тисяч купюр. До честі фанатів, вони до цих дій додали ще й благодійну місію. Банкноти з цього матчу продадуть на аукціоні, а на зароблені гроші закуплять інвентар для дитячих футбольних секцій Мілана.

Проте головною стравою вечора стала хореграфія, яка розтягнулася на всі трибуни. На основній виклали напис "Toujours MILAN" – в перекладі з французької означає "Мілан назавжди". На віражі ультрас з'явився Нео, який зупиняє кулі, з культового фільму "Матриця". На перший погляд, просто красивий перфоманс, але епічним його робить контекст. Річ у тім, що в попередньому матчі фани ПСЖ на своєму стадіоні зобразили Жана-Поля Бельмондо (не менш культовий фільм "Професіонал"). Персонаж "стріляв" у мішень у вигляді диявола на протилежному боці арени. "Дияволи" – одне із прізвисьок Мілана.

Така оперативна реакція та рівень виконання заслуговують поваги. До того ж і тут фанати продемонстрували пророчі вміння. "Россонері" несподівано обіграли ПСЖ, тож їхній Нео справді зупинив більшість куль, випущених бандою Кіліана Мбаппе.

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