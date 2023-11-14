"Партенопейці" після поразки від Емполі (0:1) в 12 турі Серії А вирішили змінити тренера. Очевидно, що Руді Гарсія не впорався з завданнями, які ставило перед ним керівництво Наполі.

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Як інформує Фабріціо Романо, неаполітанці вже обрали головного кандидата на посаду наставника команди. Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс вмовив повернутися Вальтера Маццаррі, який після звільнення з Кальярі перебував півтора року у відпустці. Іменитий фахівець підписав угоду з "партенопейцями" до червня 2024 року.

Мацціррі вже працював в Наполі з 2009 по 2013 роки. Він також очолював Інтер, Уотфорд, Сампдорію та Торіно.

Наразі неаполітанці перебувають на четвертій сходинці, маючи 21 очко після 12 турів. Від Інтера, який лідирує в таблиці, Наполі відстає на 10 пунктів.

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