У матчі 32-го туру чемпіонату Італії партенопейці на своєму полі не змогли дотиснути Салернітану. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

На домашній поєдинок з Салернітаною Наполі виходив з особливим настроєм. Партенопейці знали, що Лаціо свій матч з Інтером програв, тож у разі перемоги Спаллетті і Ко могли достроково стати чемпіонами.

Однак, "гранатові" не поспішали виносити супернику медалі на підносі: Пауло Соуза добре попрацював над оборонними діями своєї команди, яка не знала смаку поразок в останніх восьми матчах поспіль.

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Господарі з перших хвилин кинулись до воріт суперника. Осімхен на сьомій хвилині замикав головою по центру – Очоа зреагував і забрав. За трохи Олівера стріляв з-за меж штрафного – значно вище воріт.

В середині тайму Осімхем мав відкривати рахунок: після навісу зі штрафного він головою бив у ближній кут – Очоа вибив на кутовий. Навіс зі стандарту Ді Лоренцо замкнув над поперечиною. У відповідь гості організували свою фактично першу контратаку з ударом під поперечину – надійно зіграв Мерет. Наприкінці тайму Зєлінскі здалеку закручував у ворота, але був трохи неточним. Як не намагались господарі довести вболівальників стадіону до божевілля забитим голом – довелось переносити все на другий тайм.

По перерві малюнок гри не змінився: Наполі тиснув, Салернітана відбивалась. Очоа після навісу з кутового вийшов на перехоплення і врятував команду. Хвіча стріляв здалеку – над поперечиною. Гості огризнулись ударом головою після навісу у воротарський, але без особливих проблем для Мерета.

На 62-й хвилині Наполі таки дотис суперника. Олівера після навісу з кутового влучно замкнув головою у дальній кут. М'яч, яким було забито гол, одразу ж вилучили з поля і поклали у спеціальний мішечок. Як виявилось згодом – дарма.

Цікаво було спостерігати за керманичем Наполі, який ні на мить не зупинявся на межі поля. Ще б пак, 64-річний фахівець був за крок від своєї мрії – завойоване Скудетто стало б першим за 30-річну кар’єру Спаллетті (у далекому 1993-му він дебютував наставником в Емполі).

В середині другої сорокап'ятихвилинки Кастанос вирішив перевірити Мерета з дальної дистанції і ледь на зрівняв – Алекс не без проблем забрав сферу. За 10 хвилин до завершення основного часу Хвіча увірвався лівим флангом у штрафний і пробив у дальній кут – м'яч пройшов впритирку зі стійкою.

На 84-й хвилині Діа отримав сферу праворуч, обіграв двох захисників, змістився ліворуч у штрафний і закрутив повз голкіпера у сітку, змусивши стадіон на мить замовкнути. Хвіча майже одразу міг забивати, але Очоа вчасно зіграв на виході і вибив у поле. Ррахмані вже у доданий час головою замикав по центру, але знову бездоганно зіграв Очоа.

Нічия принесла Наполі 79 очок і відклала завоювання третього в історії Скудетто як мінімум до наступного туру. Салернітана з 34-ма пунктами – чотирнадцята.

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