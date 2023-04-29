Обидві команди продовжують боротьбу у єврокубках – міланці в півфіналі Ліги чемпіонів протистоятимуть Інтеру, а римляни в 1/2 Ліги Європи гратимуть з Байєром. У Серії А колективи борються за зону ЛЧ.

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Перший тайм був насичений усім, окрім гострих моментів. Фанати на Стадіо Олімпіко могли побачити чимало метушні, боротьби, пошкоджень (Кумбулла замінили ще на 13 хвилині, Томорі та Белотті потребували допомоги лікарів та не вийшли на другий тайм) і брудних фолів, за що Матіч та Томорі отримали по жовтій.

Команди вирішили грати обережно у плані атак, тож жодного удару в площину воріт у першому таймі не завдали. Були лише посередні моменти. Пеллегріні на старті пробивав з межі штрафного – вище. Круніч відповів ударом головою, після якого м'яч пролетів у кількох метрах від воріт. І це був найнебезпечніший момент до екватора тайму.

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Далі було трішки цікавіше. Зокрема, ворота впритул розстрілював Пеллегріні, але на шляху сфери став одноклубник Абрахам. Завершувався тайм міні-навалою римлян, але моменти були у "россонері" – Каллабрія стріляв під дальню стійку, а Томорі замикав подачу з кутового. Загалом Рома намагалась більше атакувати, а суперник – володіти м'ячем.

Колективи одразу по перерві почали атакувати без центра поля, але з часом гострота зникла. Найкращий момент створив Леау для Салемакерса, подавши у штрафний, але Алексіс пробив у кількох дециметрах над поперечкою. Інтриги міг додати Ібаньєс, який жорстко сфолив. Арбітр показав лише жовту.

На 86 хвилині Жиру добре пробивав з метрів 25-ти, але м'яч зачепив стінку й перейшов на кутовий. Команди прокинулись у доданий арбітром час. Спершу Манчіні виборов сферу у центрі, Шаараві промчався до штрафного й віддав на Абрахама, який влучно покотив. Мілан відповів одразу. Леау подав, а Салемакерс вдруге вже не схибив. 1:1. Цілком закономірний результат.

Схоже, над римлянами зависає прокляття – вони 7 поєдинків (4 поразки та вже 3 мирові) поспіль не можуть здолати "россонері". Зрештою, Мілан та Рома залишились на 4 та 5 сходинках відповідно. В обох тепер по 57 залікових балів.

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