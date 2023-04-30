Інтер приймав Лаціо (3:1) на Джузеппе Меацца в 32-му турі Серії А. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Італії читайте в цій новині на "Футбол 24".

Результату поєдинку Інтер – Лаціо найбільше чекав Наполі, який свій матч проти Салернітани розпочне в 16:00. Якщо римляни не перемагали у Мілані, то "партенопейці" у випадку здобуття своїх трьох очок вже сьогодні ставали чемпіонами Італії. Але й командам Сімоне Індзагі та Мауріціо Саррі теж є за що боротися – на кону путівка в груповий турнір ЛЧ 2023/24 і кілька десятків мільйонів євро призових.

На момент початку гри Лаціо йшов другим (61 бал). Інтер лише у минулому турі перервав тривалу безвиграшну серію, яка відкинула півфіналіста Ліги чемпіонів аж на 7 сходинку Серії А (54 бали), а кілька днів тому здолав Ювентус і вийшов у фінал Кубка Італії. У випадку перемоги над Лаціо "нерадзуррі" наздоганяли Мілан та Рому, які напередодні розписали драматичну нічию у Вічному місті. Щільність у лігочемпіонівській зоні турнірної таблиці Серії А просто неймовірна.

Рома – Мілан – 1:1 – відео голів та огляд матчу з вогняною кінцівкою

Сімоне Індзагі вже звично для матчу чемпіонату залишив у запасі Лаутаро Мартінеса. Поруч із Ромелу Лукаку з'явився інший аргентинський нападник – Хоакін Корреа, який раніше виступав якраз за Лаціо. У складі "орлів" капітан Чіро Іммобіле вийшов у старті вперше після ДТП з трамваєм.

Інтер почав активніше. Вже на 5-й хвилині господарі могли повести в рахунку, але з ударом Брозовіча не без проблем впорався Проведель. Кілька разів зліва класно навішував Дімарко, однак жодна з його подач ударом не завершилася. Кіпер Лаціо вступив у гру після удару Мхітаряна, а от у гостей в атаці не було нічого. Жодного удару за першу половину тайму.

На 25-й хвилині Інтер забив. Хоакін Корреа прострілив на Мхітаряна, який покотив на Мхітаряна. Мілінковіч-Савіч не встиг накрити вірменина, який пробив низом у дальній кут. 1:0? Ні. VAR вгледів офсайд у Корреа.

Буквально тут же рахунок таки змінився, але в інший бік. Феліпе Андерсон і Луїс Альберто скористалися жахливою грою Ачербі в обороні. Луїс класно віддав на Феліпе, який пробив повз Онана. Лаціо реалізував свій перший же момент.

"Нерадзуррі" могли відігратися ще до перерви, проте Мхітарян пробив вище воріт після пасу Барелли. Небезпечно бив і сам Барелла, який приклався з ходу, але не влучив у дальній кут. У підсумку, 0:1 після першого тайму – результат, який засмучував не лише Інтер, а й Наполі. Могло бути взагалі 0:2, якби Онана не потягнув удар Іммобіле, а Андерсон точніше пробив на добиванні.

На старті другого тайму Лаціо через травму втратив Катальді, який вимушено залишив поле. Інтер одразу міг забити – Проведель був безсилим після удару Барелли, якби Ніколо влучав у площину. Не влучив. Римляни відповіли ударом Луїса Альберто – сейв Онана. На 65-й ледь не забив Дімарко, який відзначився і в грі з Ювентусом. Проведель з труднощами відбив удар латераля Інтера.

"Нерадзуррі" продовжували тиснути. Лаутаро, який вийшов на заміну, міг вийти віч-на-віч із Проведелем. Казале в останню мить завадив пробити. Але на 78-й не завадив вже ніхто – Мартінес після пасу Лукаку проштовхнув м'яч у сітку. 1:1! Тут же аргентинець мав шанс оформити дубль, але не зміг пробити головою після пасу Дімарко.

Інтер влаштував тиск у спробі вирвати перемогу, і досяг свого на 83-й хвилині. Робін Госенс у падінні замкнув навіс Лукаку – другий асист бельгійця! А на 90-й Лаутаро поставив крапку, скориставшись подарунком від суперника. 3:1 – вольова перемога Інтера, яка принесла радість не лише у чорно-синій Мілан, а й у Неаполь. У випадку перемоги над Салернітаною Наполі достроково здобуде Скудетто!

Лаціо, попри поразку, поки зберіг друге місце, "нерадзуррі" порівнялися з Міланом та Ромою, обійшовши їх за додатковими показниками. У всіх трьох команд по 57 очок – боротьба за ЛЧ досягає кульмінації.

Мілан вирвав нічию з Ромою у битві за Лігу чемпіонів – магія доданого часу і невдала серія римлян