Наполі хоче підписати Йовіча на заміну своїй зірці, – AS

Нападник Реала Лука Йовіч може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс хоче підписати Йовіча в якості заміни для Аркадіуша Міліка, повідомляє AS.

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Наполі знає, що Йовіч готовий переїхати до Італії, якщо йому доведеться покинути Мадрид. Він може перейти до неаполітанців як на правах оренди, так і на постійній основі. Реал же не хоче прощатись з Йовічем після того, як він провів в команді лише один сезон.

Зазначається, що у Наполі хороші відносини з агентом серба Фалі Рамадану. Чотири його клієнти грають за італійський клуб: Кулібалі, Малькуї, Максімовіч та Демме. Додамо, що нападник неаполітанців Аркадіуш Мілік не бажає продовжувати контракт із клубом та може змінити команду влітку.

До слова, Йовіч провів у складі Реала 15 поєдинків у поточному сезоні, записавши до свого активу 2 голи та 1 асист.

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